Украина в декабре получит 4,2 миллиарда евро по программе Ukraine Facility — Денис Шмыгаль

Совет ЕС согласовал транш для Украины в 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Совет Европейского Союза одобрил очередную выплату Украине в рамках Ukraine Facility. Речь идет о получении €4,2 млрд в этом месяце, что доведет общую помощь по этой инициативе до €16 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Такая финансовая поддержка демонстрирует решимость усиливать нашу экономику, поддерживать ключевые реформы и евроинтеграционные стремления, а также укреплять Украину на пути к победе», - заявил он.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что страна успешно и своевременно реализует реформы, предусмотренные Планом для Ukraine Facility, стабильно выполняем все индикаторы плана и именно это является залогом стабильной финансовой поддержки со стороны Европейского Союза.

«Мы благодарны нашим партнерам за положительное решение о новом транше более 4 млрд евро. Он поможет нам усилить макрофинансовую стабильность Украины, обеспечивать социальные расходы. Мы продолжаем работать над выполнением индикаторов четвертого квартала и внедрением реформ. Это не только приближает нас к Европейскому Союзу, но позволяет бизнесу и партнерам лучше планировать свою работу», — подчеркнула Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В Минэкономики добавили, что вслед за Еврокомиссией Совет Евросоюза произвел оценку второго отчета Украины, представленного в октябре, и подтвердил выполнение всех девяти индикаторов Плана Ukraine Facility для получения второго транша. Это реформы законодательства в сфере борьбы с коррупцией, улучшения бизнес-среды, рынка труда, региональной политики, энергетического рынка и защиты окружающей среды.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил условия получения 20 млрд долларов от США в рамках обещанной помощи G7 за счет замороженных активов РФ.

Добавим, Европейский союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €18,1 млрд.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить часть ссуды от ЕС. Так, новая операция должна была быть связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины различные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничества, последующие выплаты могут и не одобрить.

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