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Австрия и Германия заморозили прием заявлений от сирийцев о предоставлении убежища

18:23, 9 декабря 2024
Прием заявок в приют от сирийских беженцев был прекращен после свержения режима Асада.
Австрия и Германия заморозили прием заявлений от сирийцев о предоставлении убежища
Иллюстративное фото
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Австрия и Германия приостановили все процедуры предоставления убежища сирийским беженцам после свержения режима Башара Асада. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

В частности, Федеральное ведомство по миграции и беженцев Германии временно приостановило принятие решений по заявлениям о предоставлении убежища от сирийцев.

Решение касается 47270 заявлений о предоставлении убежища от сирийцев, в том числе около 46000 первичных заявлений, отмечает Der Spiegel.

Однако новая ситуация в Сирии не влияет на заявления, по которым уже принято решение.

Австрия также приостанавливает все процедуры предоставления убежища сирийцам. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

По данным ведомства, это касается около 7,3 тыс. открытых процедур предоставления убежища первой инстанции. С января по ноябрь 2024 года граждане Сирии подали 12 871 заявление о предоставлении убежища. Кроме того, все решения о предоставлении убежища, которые уже были приняты, должны быть пересмотрены.

«В этом контексте я поручил министерству подготовить упорядоченную программу репатриации и депортации в Сирию», - заявил министр внутренних дел Герхард Карнер.

Воссоединение семей также будет приостановлено к дальнейшим предписаниям.

Как сообщалось, в Сирии 8 декабря произошел переломный момент. Так, повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада.

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Германия Сирия беженец Австрия

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