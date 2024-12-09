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Австрія та Німеччина заморозили прийом заяв від сирійців про надання притулку

18:23, 9 грудня 2024
Прийом заявок на притулок від сирійських біженців було припинено після повалення режиму Асада.
Австрія та Німеччина заморозили прийом заяв від сирійців про надання притулку
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Австрія та Німеччина призупинили всі процедури надання притулку сирійським біженцям після повалення режиму Башара Асада. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Зокрема, Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини тимчасово призупинило прийняття рішень за заявами про надання притулку від сирійців.

Рішення стосується 47 270 заяв про надання притулку від сирійців, у тому числі близько 46 000 первинних заяв, зазначає Der Spiegel.

Однак нова ситуація в Сирії наразі не впливає на заяви, за якими вже прийнято рішення.

Австрія також призупиняє всі процедури надання притулку сирійцям. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

За даними відомства, це стосується близько 7,3 тис. відкритих процедур надання притулку в першій інстанції. З січня по листопад 2024 року громадяни Сирії подали 12 871 заяву про надання притулку. Крім того, всі рішення про надання притулку, які вже були прийняті, мають бути переглянуті.

«У цьому контексті я доручив міністерству підготувати впорядковану програму репатріації та депортації до Сирії», – заявив міністр внутрішніх справ Герхард Карнер.

Возз'єднання сімей також буде призупинено до подальших розпоряджень.

Як повідомлялося, у Сирії 8 грудня відбувся переламний момент. Так, повстанці захопили столицю країни Дамаск та оголосили про повне повалення режиму Башара Асада.

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Німеччина Сирія біженець Австрія

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