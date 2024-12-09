Данія прискорює передачу САУ Caesar – Україна отримає їх на рік раніше

Україна отримає самохідні артсистеми Caesar у 2025-му замість 2026 року.

Фото: mil.in.ua

Самохідні артилерійські установки Caesar, які Данія планувала передати Україні у 2026 році, прибудуть на рік раніше — у 2025-му. Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії.

Рішення пришвидшити постачання пов'язане з критичною фазою війни в Україні. Данський прем’єр-міністр наголосив, що Європа має діяти швидше, щоб посилити підтримку української армії.

«Артилерійські системи мають великий попит в Україні, тому я радий, що Данія тепер може сприяти тому, щоб Україна отримала більше артилерійських установок уже наступного року», — зазначив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

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