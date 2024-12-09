Дания ускоряет передачу САУ Caesar – Украина получит их на год раньше

Украина получит самоходные артсистемы Caesar в 2025-м вместо 2026 года.

Фото: mil.in.ua

Самоходные артиллерийские установки Caesar, которые Дания планировала передать Украине в 2026 году, прибудут на год раньше - в 2025-м. Об этом сообщили в Министерстве обороны Дании.

Решение ускорить поставки связано с критической фазой войны в Украине. Датский премьер-министр подчеркнул, что Европа должна действовать быстрее, чтобы усилить поддержку украинской армии.

«Артиллерийские системы пользуются большим спросом в Украине, поэтому я рад, что Дания теперь может способствовать тому, чтобы Украина получила больше артиллерийских установок уже в следующем году», - отметил министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен.

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