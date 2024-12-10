В Минсоцполитики объяснили, могут ли кандидаты в усыновители забрать ребенка до решения суда

Временное устройство ребенка в семью кандидатов в усыновители возможно при двух условиях.

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Министерство социальной политики напомнило, что кандидаты в усыновители могут забрать ребенка в семью до получения решения суда об усыновлении.

Временное устройство ребенка в семью кандидатов в усыновители возможно, если они:

▪ Получили положительное заключение районной, районной в городе Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета о целесообразности усыновления и соответствии его интересам ребенка.

▪ И подали заявление в суд по усыновлению ребенка.

В ведомстве добавили, что это закреплено в Порядке производства органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка (Постановление КМУ № 866 от 24.09.2008).

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