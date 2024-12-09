Украина рассмотрит предложение Франции о размещении иностранных войск на ее територии до вступления в НАТО

Украина может подумать над предложением Эммануэля Макрона об отправке войск для обеспечения безопасности.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может подумать и поработать над предложением президента Франции Эммануэля Макрона об отправке части войск, пока Украина не находится в НАТО.

«Мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля. Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые обеспечили бы безопасность, пока Украина не в НАТО», - пояснил Владимир Зеленский. «Но мы должны иметь к этому четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО».

Глава государства позвонит президенту США Джо Байдену, чтобы поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО. Как указал Зеленский, именно от позиции Байдена как действующего президента США сейчас зависит вопрос приглашения Украины в НАТО.

Напомним, что в Елисейском дворце в субботу, 7 декабря, состоялась встреча Президента Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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