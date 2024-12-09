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Эстония передала Украине более 140 трансформаторов и энергетическое оборудование

21:53, 9 декабря 2024
Премьеры Украины и Эстонии обсудили энергетическую помощь и восстановление инфраструктуры.
Эстония передала Украине более 140 трансформаторов и энергетическое оборудование
Фото: ukrinform
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Эстония предоставила Украине более 140 трансформаторов и более 300 единиц энергетического оборудования через механизм гражданской защиты Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, сообщает Укринформ.

«Ценим вклад Эстонии в энергетическую устойчивость Украины. Только через механизм гражданской защиты ЕС Эстония предоставила нам более 140 трансформаторов и еще более 300 единиц энергетического оборудования. Значительную поддержку получили на уровне государства, регионов, муниципалитетов, частного сектора», - отметил Шмыгаль.

Он также напомнил, что Эстония первой взяла патронат над регионом Украины - Житомирщиной, где уже реализован ряд инфраструктурных проектов, включая строительство детского сада, автомобильного моста и детского дома семейного типа.

Кристен Михал подтвердил, что Эстония продолжит оказывать помощь. «Новая партия турбин, генераторов и трансформаторных станций уже направляется в Украину и, надеемся, прибудет в следующем месяце», - подчеркнул эстонский премьер.

Украинская сторона также выразила благодарность за разработку Эстонией Плана восстановления морской отрасли Украины и стратегии привлечения доноров.

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энергетика Эстония Денис Шмыгаль

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