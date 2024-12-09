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Естонія передала Україні більше 140 трансформаторів та енергетичне обладнання

21:53, 9 грудня 2024
Прем’єри України та Естонії обговорили енергетичну допомогу та відновлення інфраструктури.
Естонія передала Україні більше 140 трансформаторів та енергетичне обладнання
Фото: ukrinform
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Естонія надала Україні понад 140 трансформаторів і більше 300 одиниць енергетичного обладнання через механізм цивільного захисту Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, повідомляє Укрінформ.

«Цінуємо внесок Естонії в енергетичну стійкість України. Лише через механізм цивільного захисту ЄС Естонія надала нам понад 140 трансформаторів і ще понад 300 одиниць енергетичного обладнання. Значну підтримку отримали на рівні держави, регіонів, муніципалітетів, приватного сектору», – зазначив Шмигаль.

Він також нагадав, що Естонія першою взяла патронат над регіоном України – Житомирщиною, де вже реалізовано низку інфраструктурних проєктів, включаючи будівництво дитячого садка, автомобільного мосту та дитячого будинку сімейного типу.

Крістен Міхал підтвердив, що Естонія продовжить надавати допомогу. "Нова партія турбін, генераторів та трансформаторних станцій вже прямує до України і, сподіваємося, прибуде наступного місяця," – підкреслив естонський прем'єр.

Українська сторона також висловила вдячність за розробку Естонією Плану відновлення морської галузі України та стратегії залучення донорів.

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енергетика Естонія Денис Шмигаль

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