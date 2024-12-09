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Україна розгляне пропозицію Франції щодо розміщення іноземних військ на її території до вступу до НАТО

14:23, 9 грудня 2024
Україна може подумати над пропозицією Еммануеля Макрона про відправлення військ для гарантії безпеки.
Україна розгляне пропозицію Франції щодо розміщення іноземних військ на її території до вступу до НАТО
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський він заявив, що Україна може подумати і попрацювати над пропозицією президента Франції Еммануеля Макрона про відправку частини військ, доки Україна не в НАТО.

«Ми можемо подумати і попрацювати над позицією Еммануеля. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які гарантували б безпеку, доки Україна не в НАТО», - пояснив Володимир Зеленський. «Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО».

Також Глава держави подзвонить президенту США Джо Байдену, щоб підняти питання про запрошення України до НАТО. Як вказав Зеленський, саме від позиції Байдена як діючого президента США наразі залежить питання запрошення України до НАТО.

Нагадаємо, що у Єлисейському палаці у суботу, 7 грудня, відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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ЄС НАТО війна Володимир Зеленський Емманюель Макрон

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