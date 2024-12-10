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У Мінсоцполітики пояснили, чи можуть кандидати в усиновлювачі забрати дитину до рішення суду

09:41, 10 грудня 2024
Тимчасове влаштування дитини в родину кандидатів в усиновлювачі можливе при двох умовах.
У Мінсоцполітики пояснили, чи можуть кандидати в усиновлювачі забрати дитину до рішення суду
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Міністерство соціальної політики нагадало, що кандидати в усиновлювачі можуть забрати дитину в родину до того, як отримають рішення суду про усиновлення.

Тимчасове влаштування дитини в родину кандидатів в усиновлювачі можливе, якщо вони:

▪ Отримали позитивний висновок районної, районної у місті Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про доцільність усиновлення і відповідність його інтересам дитини.

▪ І подали заяву до суду щодо усиновлення дитини.

У відомстві додали, що це закріплено в Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини (Постанова КМУ № 866 від 24.09.2008).  

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Мінсоцполітики усиновлення

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