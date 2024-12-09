Україна в грудні отримає 4,2 мільярда євро за програмою Ukraine Facility — Денис Шмигаль

Рада ЄС погодила транш для України в 4,2 млрд євро у межах Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility. Мова йде про отримання €4,2 млрд цього місяця, що доведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до €16 млрд. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати нашу економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги», - заявив він.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що країна успішно й своєчасно реалізовує реформи, передбачені Планом для Ukraine Facility, стабільно виконуємо всі індикатори плану і саме це є запорукою стабільної фінансової підтримки з боку Європейського Союзу.

«Ми вдячні нашим партнерам за позитивне рішення щодо нового траншу в понад 4 млрд євро. Він допоможе нам посилити макрофінансову стабільність України, забезпечувати соціальні витрати. Ми ж продовжуємо працювати над виконанням індикаторів четвертого кварталу та впровадженням реформ. Це не лише наближає нас до Європейського союзу, але й дозволяє бізнесу та партнерам краще планувати свою роботу», — наголосила Перша віцепрем'єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У Мінекономіки додали, що слідом за Єврокомісією Рада Євросоюзу зробила оцінку другого звіту України, поданого у жовтні, і підтвердила виконання всіх дев'яти індикаторів Плану Ukraine Facility для отримання другого траншу. Це реформи законодавства у сферах боротьби з корупцією, покращення бізнес-середовища, ринку праці, регіональної політики, енергетичного ринку та захисту довкілля.

Раніше ми писали, що Кабмін затвердив умови отримання 20 млрд доларів від США в рамках обіцяної G7 допомоги за рахунок заморожених активів РФ.

Додамо, Європейський союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги в розмірі €18,1 млрд.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала документ, де описаний механізм, за яким планується надати частину позики від ЄС. Так, нова операція мала бути пов’язана з політичними умовами, які узгоджуються з раніше прийнятим Планом Ukraine Facility, який містить для України різні умови, зокрема реформи (прийняття законів, кадрових, організаційних змін), за реалізацію яких Україна отримує відповідні «транші». При цьому якщо Україна не виконує умови, стає відомо про корупцію з коштами ЄС чи шахрайство, то наступні виплати можуть і не схвалити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.