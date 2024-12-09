Практика судів
  1. В Україні

Україна в грудні отримає 4,2 мільярда євро за програмою Ukraine Facility — Денис Шмигаль

14:37, 9 грудня 2024
Рада ЄС погодила транш для України в 4,2 млрд євро у межах Ukraine Facility
Україна в грудні отримає 4,2 мільярда євро за програмою Ukraine Facility — Денис Шмигаль
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада Європейського Союзу схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility. Мова йде про отримання €4,2 млрд цього місяця, що доведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до €16 млрд. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати нашу економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги», - заявив він.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що країна успішно й своєчасно реалізовує реформи, передбачені Планом для Ukraine Facility, стабільно виконуємо всі індикатори плану і саме це є запорукою стабільної фінансової підтримки з боку Європейського Союзу.

«Ми вдячні нашим партнерам за позитивне рішення щодо нового траншу в понад 4 млрд євро. Він допоможе нам посилити макрофінансову стабільність України, забезпечувати соціальні витрати. Ми ж продовжуємо працювати над виконанням індикаторів четвертого кварталу та впровадженням реформ. Це не лише наближає нас до Європейського союзу, але й дозволяє бізнесу та партнерам краще планувати свою роботу», — наголосила Перша віцепрем'єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У Мінекономіки додали, що слідом за Єврокомісією Рада Євросоюзу зробила оцінку другого звіту України, поданого у жовтні, і підтвердила виконання всіх дев'яти індикаторів Плану Ukraine Facility для отримання другого траншу. Це реформи законодавства  у сферах боротьби з корупцією, покращення бізнес-середовища, ринку праці, регіональної політики, енергетичного ринку та захисту довкілля.

Раніше ми писали, що Кабмін затвердив умови отримання 20 млрд доларів від США в рамках обіцяної G7 допомоги за рахунок заморожених активів РФ.

Додамо,  Європейський союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги в розмірі €18,1 млрд.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала документ, де описаний механізм, за яким планується надати частину позики від ЄС. Так, нова операція мала бути пов’язана з політичними умовами, які узгоджуються з раніше прийнятим Планом Ukraine Facility, який містить для України різні умови, зокрема реформи (прийняття законів, кадрових, організаційних змін), за реалізацію яких Україна отримує відповідні «транші». При цьому якщо Україна не виконує умови, стає відомо про корупцію з коштами ЄС чи шахрайство, то наступні виплати можуть і не схвалити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддів Апеляційної палати ВАКС притягнули до відповідальності за порушення права на захист

Судді Сергій Боднар, Віктор Панкулич та Ігорь Панаід отримали попередження.

Володимир Зеленський підписав указ про вилучення земельних ділянок уздовж кордону у Чорнобильського заповідника

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вилучення земельних ділянок шириною 45 метрів уздовж лінії державного кордону України, які перебувають у постійному користуванні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Володимир Зеленський висловив готовність опрацювати пропозицію Макрона про присутність іноземних військ в Україні – але потрібне чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і в НАТО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що потрібні чіткі строки вступу до ЄС та НАТО.

Велика Палата Верховного Суду підтвердила право вилучати автомобілі у громадян на підставі заходів правового режиму воєнного стану

Велика Палата Верховного Суду вважає, що втручання у право власності позивачки шляхом вилучення у неї авто на користь військової частини переслідувало легітимну мету та було пропорційним у співвідношенні до суспільних інтересів.

Кабмін затвердив умови отримання 20 млрд доларів від США в рамках обіцяної G7 допомоги за рахунок заморожених активів РФ

На суму позики нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює сумі фіксованої ставки у розмірі 1,3% річних та поточної ставки середньої дохідності за непогашеними векселями Казначейства США із строком погашення 52 тижні, визначеної Міністром фінансів США.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео