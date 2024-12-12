Українців повертатимуть з-за кордону — радник Президента Олександр Камишін анонсував пілотний проект

Олександр Камишін розповів, що на початку 2025 року стартує пілотний проект щодо повернення українців з-за кордону, зокрема і задля залучення до оборонної галузі.

Наступного року стартує пілотний проект щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною, розповів радник Президента України Олександр Камишін на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі у Берліні, повідомляє Новини.LIVE.

За словами Камишіна, українців хочуть повертати і задля залучення до оборонної галузі. Він зазначив, що розпочнеться цей проект з Німеччиною на початку 2025 року.

"Ви чули, що нещодавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. І Чернишов – віцепрем’єр-міністр – він був тут сьогодні, і я був бу радий оголосити, що разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України. Тож буде пілотний проєкт для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства", - сказав Камишін.

Зазначимо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Берліна заявив, що сподівається на повернення в Україну усіх громадян, які виїхали через війну.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єра — міністра національної єдності.

Народний депутат Павло Бакунець заявив, що створення Міністерства національної єдності – це шанс повернути наших громадян додому та відновити зруйновані міста і села.

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