Украинцев будут возвращать из-за границы — советник Президента Александр Камышин анонсировал пилотный проект

Александр Камышин рассказал, что в начале 2025 года стартует пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы, в том числе и для привлечения в оборонную отрасль.

В следующем году стартует пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Он будет реализовываться совместно с Германией, рассказал советник Президента Украины Александр Камышин на 7-м Немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине, сообщает Новини.LIVE.

По словам Камышина, украинцев хотят возвращать и для привлечения в оборонную отрасль. Он отметил, что начнется этот проект с Германией в начале 2025 года.

"Вы слышали, что недавно мы объявили, что будет новое министерство, которое будет отвечать за единство украинцев и возвращение украинцев домой. И Чернышев – вице-премьер-министр – он был здесь сегодня, и я был рад объявить, что вместе с ним мы работаем над программой возвращения украинцев в оборонную промышленность Украины. Поэтому будет пилотный проект для Украины и Германии под руководством нового министерства", - сказал Камышин.

Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин заявил, что надеется на возвращение в Украину всех граждан, выехавших из-за войны.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьера — министра национального единства.

Народный депутат Павел Бакунец заявил, что создание Министерства национального единства – это шанс вернуть наших граждан домой и восстановить разрушенные города и села.

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