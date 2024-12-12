Шмыгаль надеется, что украинские беженцы, которые уехали в Германию после начала вторжения, вернутся в Украину

Денис Шмыгаль обсудил с Олафом Шольцем технические детали возвращения украинских беженцев.

Фото: 24tv.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин заявил, что обсуждал с канцлером Германии Олафом Шольцем вопросы возвращения на Родину украинцев, которые уехали после начала российского вторжения. Шмыгаль сообщил журналистам, что технические детали возвращения уже обсуждались с правительством Германии, передает DW.

«Мы абсолютно заинтересованы в возвращении в нашу страну всех украинцев, которые бежали в первые дни войны. Всех украинских беженцев горячо приветствуют в Украине, во время или после войны, мы ждем этих людей», - сказал Шмыгаль.

Ранее советник президента Украины Александр Камышин заявлял, что Украина в начале 2025 года планирует начать пилотный проект по возвращению украинских беженцев из-за границы, который в первую очередь заработает в Германии.

Также сообщалось, что Кабинет министров принял решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьера — министра национального единства.

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