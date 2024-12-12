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Апелляционная палата ВАКС отменила арест счета сына главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которая подозревается в незаконном обогащении

10:30, 12 декабря 2024
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение об отмене ареста, наложенного на банковский счет Александра Крупы.
Апелляционная палата ВАКС отменила арест счета сына главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которая подозревается в незаконном обогащении
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В среду, 11 декабря, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила арест, наложенный на банковский счет сына главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которая подозревается в незаконном обогащении на миллионы долларов. Об этом сообщает "Суспильне". 

Адвокат Александра Крупы заявил, что этот банковский счет был назначен для получения зарплаты. На него поступило примерно 900 тысяч гривен в период с 2022-го по 2024 год.

"Кроме того, у него есть ряд солнечных электростанций, благодаря которым он получает прибыль по "зеленому тарифу" в сумме около 800 тысяч гривен", - заявил адвокат.

Он убеждает, что этот счет не может быть причастен к незаконному обогащению Татьяны Крупы.

Прокурор считает, что находящиеся на счете средства являются вещественными доказательствами, поэтому для наложения ареста есть все основания. Он не отрицает, что зарплату туда тоже начисляли.

Суд поддержал апелляционную жалобу стороны защиты Александра Крупы и отменил арест этого счета.

Также 11 декабря в Апелляционной палате ВАКС должны были рассмотреть апелляции на арест имущества Татьяны Крупы и членов ее семьи. Однако оба заседания перенесли на следующий год.

Руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у нее работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

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