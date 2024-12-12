Совет судей обновил интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов нагрузки

Кроме нормативной численности в интерактивной карте отражена информация о количестве поступивших в суд судебных дел, информация о штатной и фактической численности судей.

Фото: rsu.gov.ua

Совет судей Украины обновил интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов нагрузки на суды и судей с учетом количества дел, которые рассматриваются судами в течение 9 месяцев 2024 года.

Данная карта разработана и используется для учета статистических данных и доработки Методики определения предельной численности судей в судах на основе количества дел, поступающих на рассмотрение в суд.

Соответствующая информация обнародована на сайте Совета судей Украины в разделе: Документы, Нормативы нагрузки.

Кроме нормативной численности, в ней отражена информация о количестве судебных дел, поступивших в суд, информация о штатной и фактической численности судей.

В РСУ отметили, что предварительная проработка полученной информации показала, что суды работают с неравномерной нагрузкой и позволили определить суды, которые имеют наибольшее количество дел и соответственно наибольшую нагрузку на судей.

Нормативы нагрузки, отраженные на карте и в таблицах за 9 месяцев 2024 года, представлены без учета данных 166 общих судов, подсудность дел которых изменена.

В частности, подсудность изменена для 154 местных общих судов, 3 окружных административных судов, 3 хозяйственных судов, 4 апелляционных судов (АРК, Крымский апелляционный суд, Севастопольский апелляционный суд, Донецкий и Луганский апелляционные суды) и Апелляционном административном и Апелляционном хозяйственном судах в Автономной республике Крым (г. Севастополь).

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