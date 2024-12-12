Практика судов
  1. Суд инфо

Совет судей обновил интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов нагрузки

10:13, 12 декабря 2024
Кроме нормативной численности в интерактивной карте отражена информация о количестве поступивших в суд судебных дел, информация о штатной и фактической численности судей.
Совет судей обновил интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов нагрузки
Фото: rsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет судей Украины обновил интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов нагрузки на суды и судей с учетом количества дел, которые рассматриваются судами в течение 9 месяцев 2024 года.

Данная карта разработана и используется для учета статистических данных и доработки Методики определения предельной численности судей в судах на основе количества дел, поступающих на рассмотрение в суд.

Соответствующая информация обнародована на сайте Совета судей Украины в разделе: Документы, Нормативы нагрузки.

Кроме нормативной численности, в ней отражена информация о количестве судебных дел, поступивших в суд, информация о штатной и фактической численности судей.

В РСУ отметили, что предварительная проработка полученной информации показала, что суды работают с неравномерной нагрузкой и позволили определить суды, которые имеют наибольшее количество дел и соответственно наибольшую нагрузку на судей.

Нормативы нагрузки, отраженные на карте и в таблицах за 9 месяцев 2024 года, представлены без учета данных 166 общих судов, подсудность дел которых изменена.

В частности, подсудность изменена для 154 местных общих судов, 3 окружных административных судов, 3 хозяйственных судов, 4 апелляционных судов (АРК, Крымский апелляционный суд, Севастопольский апелляционный суд, Донецкий и Луганский апелляционные суды) и Апелляционном административном и Апелляционном хозяйственном судах в Автономной республике Крым (г. Севастополь).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд судья РСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разъяснил условия возобновления сроков обращения в суд для военнослужащих в период военного положения

Особенности применения процессуальных сроков для лиц, проходящих службу в ВСУ – позиция Верховного Суда.

Нарушение порядка передачи рапортов между воинскими частями по участию военнослужащего в боевых действиях не свидетельствует об отсутствии у него права на дополнительное вознаграждение – Верховный Суд

Верховный Суд заключил, что право военнослужащего на начисление и выплату дополнительного вознаграждения не зависит от выполнения воинской частью формальных процедур реализации такого права.

Если вы получаете «белую» зарплату или можете документально подтвердить доходы, для вас ничего не изменится – Андрей Пышный прокомментировал меморандум между банками

Как отметил глава Нацбанка, лимиты, указанные в меморандуме, касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как «высокорисковые».

Верховный Суд пояснил, что будет считаться равнозначной должностью, которую должны предложить госслужащему в случае сокращения из-за изменения структуры или штатного расписания

Законодателем предусмотрено право субъекта назначения предлагать более низкую вакантную должность государственному служащему – Верховный Суд.

В Украине объявили отбор среди юристов на 1800 вакансий судей – какие документы и когда подавать

Юристы, желающие стать судьями, должны собрать пакет документов и подать его ВККС до 30 марта.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді