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Украина и Польша согласовали процедуру возвращения арестованных средств

11:45, 12 декабря 2024
Первый практический кейс касается возврата более пяти миллионов долларов США.
Украина и Польша согласовали процедуру возвращения арестованных средств
Источник фото: АРМА
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Агентство по розыску и менеджменту активов и Национальная прокуратура Республики Польша согласовали дорожную карту по возвращению незаконно выведенных и арестованных средств в Украину. Первый практический кейс касается возврата более 5 миллионов долларов США.

По словам главы АРМА Елены Думы, речь идет о практических механизмах выполнения судебных решений обеих стран по возврату денег, незаконно выведенных из Украины.

Возврат средств планируется осуществить двумя путями: в качестве вещественных доказательств или в пределах международной правовой помощи.

Это будет важный прецедент. Польша станет первой страной, на практике реализующей механизм возврата арестованных средств с зарубежных счетов. Это покажет миру, что такие механизмы действительно работают», — отметили в АРМА.

За эти деньги Агентство сможет закупить военные облигации.

Ранее стало известно, что АРМА выручило более 1 млн гривен за продажу 80 картин Медведчука.

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Польша деньги АРМА

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