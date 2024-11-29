АРМА выручило более 1 млн гривен за продажу 80 картин Медведчука

Продолжается процесс реализации еще 56 полотен.

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На торгах через систему Прозорро.Продажі успешно реализовали уже 80 картин из арестованной коллекции Виктора Медведчука. Как отмечают в АРМА, общая сумма от реализации коллекции составляет 1 021 760 гривен.

Кроме того, продолжается процесс реализации еще 56 полотен.

Добавим, что ранее уже были успешно реализованы другие арестованные активы Медведчука, в частности, коллекция дорогих часов, автомобиль Maybach, квадроциклы и багги.

Напомним, что самой дешевой картиной в конфискованной коллекции Медведчука признали портрет Медведчука.

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