На Закарпатье задержали двух «марафонцев», которые бежали в сторону Тисы, чтобы незаконно попасть в Румынию

Переплывать ледяную Тису они собирались без каких-либо плавсредств.

На берегу Тисы пограничники задержали двух «марафонцев», бежавших в сторону Тисы, чтобы незаконно попасть в Румынию. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что мужчин догнали в 50 метрах от государственной границы. Переплывать ледяную Тису они собирались без каких-либо плавсредств.

Задержанными оказались жители Киевщины и Винницкой области.

По словам мужчин, за организацию своего побега за границу один из них отдал переправщикам 13 тысяч долларов, другой – 6 тысяч долларов.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренные ст. 204-1 КУоАП и 185.10 КУоАП. Правовая оценка их действиям будет давать суд.

В настоящее время оперативники отряда устанавливают организаторов незаконного пересечения границы указанной группы мужчин.

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