Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье задержали двух «марафонцев», которые бежали в сторону Тисы, чтобы незаконно попасть в Румынию

13:18, 29 ноября 2024
Переплывать ледяную Тису они собирались без каких-либо плавсредств.
На Закарпатье задержали двух «марафонцев», которые бежали в сторону Тисы, чтобы незаконно попасть в Румынию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На берегу Тисы пограничники задержали двух «марафонцев», бежавших в сторону Тисы, чтобы незаконно попасть в Румынию. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что мужчин догнали в 50 метрах от государственной границы. Переплывать ледяную Тису они собирались без каких-либо плавсредств.

Задержанными оказались жители Киевщины и Винницкой области.

По словам мужчин, за организацию своего побега за границу один из них отдал переправщикам 13 тысяч долларов, другой – 6 тысяч долларов.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренные ст. 204-1 КУоАП и 185.10 КУоАП. Правовая оценка их действиям будет давать суд.

В настоящее время оперативники отряда устанавливают организаторов незаконного пересечения границы указанной группы мужчин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

пограничники Государственная пограничная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Профатестация для управляющих ОСМД и электронная система голосования – Даниил Гетманцев объяснил изменения, введенные Кабмином

Как отметил Даниил Гетманцев, кое-где руководить ОСМД берутся люди, не имеющие необходимых знаний и подготовки, не обладающие законодательством по вопросам, связанным с управлением такими серьезными объектами, как многоквартирные дома.

Женщин будут принимать на военный учет военнообязанных после прохождения базовой военной службы – Комитет нацбезопасности рекомендовал принять проект правительства

Комитет по вопросам национальной безопасности согласовал законопроект правительства, согласно которому добровольно прошедших базовую военную службу женщин будут брать на учет военнообязанных.

Повестка не может быть обжалована ни в одном суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения – Верховный Суд

Верховный Суд еще раз напомнил, что обязанность военнообязанного лица явиться по вызову в ТЦК установлена ​​не повесткой, а законом №2232-XII

Следует ли после выделения материалов уголовного производства сообщать лицу о новом подозрении или об изменении ранее сообщенного подозрения – позиция Верховного Суда

Верховный Суд объяснил, нужно ли в выделенном уголовном производстве дополнительно уведомлять лицо о подозрении в совершении преступления.

Удаленный доступ к программе документооборота суда – райсуд сообщил о несанкционированном вмешательстве

Районный суд сообщил, что представитель ГП «ИСС» установил на компьютер одного из судей программу удаленного доступа к программе документооборота суда, но не объяснил, зачем это сделал.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва