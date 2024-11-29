Предприятия смогут получить до 20 тысяч евро на энергоэффективность

В декабре стартует грантовая программа «Поддержка энергетической устойчивости микро- и малых предприятий в Украине». Ее будут финансировать правительства Норвегии и Германии через агентства NORAD и GIZ, выделив 2 миллиона евро.
Предприниматели смогут получить гранты на:
Грантовая поддержка будет реализовываться через банки-партнеры: Укргазбанк, Ощадбанк, Сенс Банк и Банк Львов.
Размеры грантов:
Программу будут внедрять Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Фонд развития предпринимательства.
Цель программы - укрепить энергетическую независимость украинских бизнесов и повысить их устойчивость в условиях энергетических вызовов.
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