Предприятия смогут получить до 20 тысяч евро на энергоэффективность

Норвегия и Германия поддержат энергоустойчивость украинских предприятий грантами на 2 миллиона евро.

В декабре стартует грантовая программа «Поддержка энергетической устойчивости микро- и малых предприятий в Украине». Ее будут финансировать правительства Норвегии и Германии через агентства NORAD и GIZ, выделив 2 миллиона евро.

Предприниматели смогут получить гранты на:

приобретение энергоэффективного оборудования;

автономные источники энергии;

системы хранения энергии;

установку и обслуживание этих решений (до 10% гранта).

Грантовая поддержка будет реализовываться через банки-партнеры: Укргазбанк, Ощадбанк, Сенс Банк и Банк Львов.

Размеры грантов:

Для микропредприятий: до 10 тысяч евро без обязательных кредитов.

Для малых предприятий: до 20 тысяч евро с возможностью возмещения до 40% кредитной задолженности после успешной реализации инвестиционного проекта.

Программу будут внедрять Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Фонд развития предпринимательства.

Цель программы - укрепить энергетическую независимость украинских бизнесов и повысить их устойчивость в условиях энергетических вызовов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.