Підприємства зможуть отримати до 20 тисяч євро на енергоефективність

Норвегія та Німеччина підтримають енергостійкість українських підприємств грантами на 2 мільйони євро.

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У грудні стартує грантова програма «Підтримка енергетичної стійкості мікро- та малих підприємств в Україні». Її фінансуватимуть уряди Норвегії та Німеччини через агенції NORAD і GIZ, виділивши 2 мільйони євро.

Підприємці зможуть отримати гранти на:

придбання енергоефективного обладнання;

автономні джерела енергії;

системи зберігання енергії;

установку та обслуговування цих рішень (до 10% гранту).

Грантова підтримка реалізовуватиметься через банки-партнери: Укргазбанк, Ощадбанк, Сенс Банк і Банк Львів.

Розміри грантів:

Для мікропідприємств: до 10 тисяч євро без обов’язкових кредитів.

Для малих підприємств: до 20 тисяч євро з можливістю відшкодування до 40% кредитної заборгованості після успішної реалізації інвестиційного проєкту.

Програму впроваджуватимуть Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та Фонд розвитку підприємництва.

Мета програми — зміцнити енергетичну незалежність українських бізнесів та підвищити їхню стійкість в умовах енергетичних викликів.

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