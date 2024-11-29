Підприємства зможуть отримати до 20 тисяч євро на енергоефективність

У грудні стартує грантова програма «Підтримка енергетичної стійкості мікро- та малих підприємств в Україні». Її фінансуватимуть уряди Норвегії та Німеччини через агенції NORAD і GIZ, виділивши 2 мільйони євро.
Підприємці зможуть отримати гранти на:
Грантова підтримка реалізовуватиметься через банки-партнери: Укргазбанк, Ощадбанк, Сенс Банк і Банк Львів.
Розміри грантів:
Програму впроваджуватимуть Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та Фонд розвитку підприємництва.
Мета програми — зміцнити енергетичну незалежність українських бізнесів та підвищити їхню стійкість в умовах енергетичних викликів.
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