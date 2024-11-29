На Закарпатті затримали двох «марафонців», які бігли у бік Тиси, щоб незаконно потрапити в Румунію

Перепливати крижану Тису вони збиралися без будь-яких плавзасобів.

На березі Тиси прикордонники затримали двох «марафонців», які бігли у бік Тиси, щоб незаконно потрапити в Румунію. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Повідомляється, що чоловіків наздогнали за 50 метрів до державного кордону. Перепливати крижану Тису вони збиралися без будь-яких плавзасобів.

Затриманими виявилися жителі Київщини та Вінниччини.

Зі слів чоловіків, за організацію своєї втечі за кордон один із них віддав переправникам 13 тисяч доларів, інший - 6 тисяч доларів.

Стосовно затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення передбачені ст. 204-1 КУпАП та 185.10 КУпАП. Правову оцінку їхнім діям надаватиме суд.

Наразі оперативники загону встановлюють організаторів незаконного перетинання кордону вказаної групи чоловіків.

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