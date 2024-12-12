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Україна і Польща погодили процедуру повернення арештованих коштів

11:45, 12 грудня 2024
Перший практичний кейс стосується повернення понад п'яти мільйонів доларів США.
Україна і Польща погодили процедуру повернення арештованих коштів
Джерело фото: АРМА
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Агентство з розшуку та менеджменту активів та Національна прокуратура Республіки Польща узгодили дорожню карту щодо повернення незаконно виведених та арештованих коштів в Україну. Перший практичний кейс стосується повернення понад 5 мільйонів доларів США.

За словами очільниці АРМА Олени Думи, йдеться про практичні механізми виконання судових рішень обох країн щодо повернення грошей, які були незаконно виведені з України.

Повернення коштів планується здійснити двома шляхами: як речових доказів або в межах міжнародної правової допомоги.

«Це буде важливий прецедент. Польща стане першою країною, яка на практиці реалізує механізм повернення арештованих коштів з закордонних рахунків. Це продемонструє світові, що такі механізми дійсно працюють», — зазначили у АРМА.

За ці кошти Агентство зможе закупити військові облігації.

Раніше стало відомо, що АРМА виручило понад 1 млн гривень за продаж 80 картин Медведчука.

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Польща гроші АРМА

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