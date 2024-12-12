Практика судів
  1. Суд інфо

Рада суддів оновила інтерактивну карту судів України з розрахунками нормативів навантаження

10:13, 12 грудня 2024
Окрім нормативної чисельності у інтерактивній карті відображена інформація щодо кількості судових справ, що надійшли до суду, інформація про штатну та фактичну чисельність суддів.
Рада суддів оновила інтерактивну карту судів України з розрахунками нормативів навантаження
Фото: rsu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів України оновила інтерактивну карту судів України з розрахунками нормативів навантаження на суди та суддів з урахуванням кількості справ, які розглядаються судами впродовж 9 місяців 2024 року.

Дана карта розроблена і використовується з метою обліку статистичних даних та доопрацювання Методики визначення граничної чисельності суддів у судах на основі кількості справ, які надходять на розгляд до суду.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Ради суддів України в розділі: Документи, Нормативи навантаження.

Окрім нормативної чисельності у ній відображена інформація щодо кількості судових справ, що надійшли до суду, інформація про штатну та фактичну чисельність суддів.

У РСУ зазначили, що попереднє опрацювання отриманої інформації показало, що суди працюють з нерівномірним навантаженням та дозволило визначити суди, які мають найбільшу кількість справ та відповідно найбільше навантаження на суддів.

Нормативи навантаження, що відображені на карті й в таблицях за 9 місяців 2024 року, подано без врахування даних 166  загальних судів, підсудність справ яких змінена.

Зокрема, підсудність змінена для 154 місцевих загальних судів, 3  окружних адміністративних судів, 3 господарських судів, 4 апеляційних судів (АРК, Кримський апеляційний суд, Севастопольський апеляційний суд, Донецький та Луганський апеляційні суди) та в Апеляційному адміністративному та Апеляційному господарському судах в Автономній Республіці Крим (м. Севастополь).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя РСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд роз’яснив умови поновлення строків звернення до суду для військовослужбовців у період воєнного стану

Особливості застосування процесуальних строків для осіб, які проходять службу в ЗСУ – позиція Верховного Суду.

Порушення порядку передання рапортів між військовими частинами щодо участі військовослужбовця в бойових діях не свідчить про відсутність у нього права на додаткову винагороду – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок, що право військовослужбовця на нарахування та виплату додаткової винагороди не залежить від виконання військовою частиною формальних процедур реалізації такого права.

Якщо ви отримуєте «білу» зарплату чи можете документально підтвердити доходи, для вас нічого не зміниться – Андрій Пишний прокоментував меморандум між банками

Як зазначив очільник Нацбанку, ліміти, які зазначені в меморандумі стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як «високоризикові».

Верховний Суд пояснив, що буде вважатися рівнозначною посадою, яку мають запропонувати держслужбовцю в разі скорочення внаслідок зміни структури чи штатного розпису

Законодавцем передбачено право суб’єкта призначення пропонувати нижчу вакантну посаду державному службовцю – Верховний Суд.

В Україні оголосили відбір серед юристів на 1800 вакансій суддів – які документи та коли подавати

Юристи, які хочуть стати суддями, повинні зібрати пакет документів і подати його ВККС до 30 березня.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді