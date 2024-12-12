Рада суддів оновила інтерактивну карту судів України з розрахунками нормативів навантаження

Окрім нормативної чисельності у інтерактивній карті відображена інформація щодо кількості судових справ, що надійшли до суду, інформація про штатну та фактичну чисельність суддів.

Фото: rsu.gov.ua

Рада суддів України оновила інтерактивну карту судів України з розрахунками нормативів навантаження на суди та суддів з урахуванням кількості справ, які розглядаються судами впродовж 9 місяців 2024 року.

Дана карта розроблена і використовується з метою обліку статистичних даних та доопрацювання Методики визначення граничної чисельності суддів у судах на основі кількості справ, які надходять на розгляд до суду.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Ради суддів України в розділі: Документи, Нормативи навантаження.

Окрім нормативної чисельності у ній відображена інформація щодо кількості судових справ, що надійшли до суду, інформація про штатну та фактичну чисельність суддів.

У РСУ зазначили, що попереднє опрацювання отриманої інформації показало, що суди працюють з нерівномірним навантаженням та дозволило визначити суди, які мають найбільшу кількість справ та відповідно найбільше навантаження на суддів.

Нормативи навантаження, що відображені на карті й в таблицях за 9 місяців 2024 року, подано без врахування даних 166 загальних судів, підсудність справ яких змінена.

Зокрема, підсудність змінена для 154 місцевих загальних судів, 3 окружних адміністративних судів, 3 господарських судів, 4 апеляційних судів (АРК, Кримський апеляційний суд, Севастопольський апеляційний суд, Донецький та Луганський апеляційні суди) та в Апеляційному адміністративному та Апеляційному господарському судах в Автономній Республіці Крим (м. Севастополь).

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