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Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт рахунку сина очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагачені

10:30, 12 грудня 2024
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про скасування арешту, накладеного на банківський рахунок Олександра Крупи.
Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт рахунку сина очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагачені
Фото: Пенсійний фонд Хмельницької області
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У середу, 11 грудня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала арешт, накладений на банківський рахунок сина очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагачені на мільйони доларів. Про це повідомляє "Суспільне".

Адвокат Олександра Крупи заявив, що цей банківський рахунок був призначений для отримання зарплати. На нього надійшло приблизно 900 тисяч гривень в період з 2022-го до 2024 року.

"Окрім того, в нього є низка сонячних електростанцій, завдяки яким він отримує прибуток за "зеленим тарифом" у сумі близько 800 тисяч гривень", - заявив адвокат. 

Він переконує, що цей рахунок не може бути причетний до незаконного збагачення Тетяни Крупи. 

Прокурор вважає, що ті кошти, які перебувають на рахунку, є речовими доказами, тому для накладання арешту є всі підстави. Він не заперечує, що зарплату туди теж нараховували.

Зазначається, що суд підтримав апеляційну скаргу сторони захисту Олександра Крупи та скасував арешт цього рахунку.

Також 11 грудня в Апеляційній палаті ВАКС мали розглянути апеляції на арешт майна Тетяни Крупи та членів її сім'ї. Проте обидва засідання перенесли на наступний рік. 

Нагадаємо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

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