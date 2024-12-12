Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт рахунку сина очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагачені

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про скасування арешту, накладеного на банківський рахунок Олександра Крупи.

Фото: Пенсійний фонд Хмельницької області

У середу, 11 грудня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала арешт, накладений на банківський рахунок сина очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагачені на мільйони доларів. Про це повідомляє "Суспільне".

Адвокат Олександра Крупи заявив, що цей банківський рахунок був призначений для отримання зарплати. На нього надійшло приблизно 900 тисяч гривень в період з 2022-го до 2024 року.

"Окрім того, в нього є низка сонячних електростанцій, завдяки яким він отримує прибуток за "зеленим тарифом" у сумі близько 800 тисяч гривень", - заявив адвокат.

Він переконує, що цей рахунок не може бути причетний до незаконного збагачення Тетяни Крупи.

Прокурор вважає, що ті кошти, які перебувають на рахунку, є речовими доказами, тому для накладання арешту є всі підстави. Він не заперечує, що зарплату туди теж нараховували.

Зазначається, що суд підтримав апеляційну скаргу сторони захисту Олександра Крупи та скасував арешт цього рахунку.

Також 11 грудня в Апеляційній палаті ВАКС мали розглянути апеляції на арешт майна Тетяни Крупи та членів її сім'ї. Проте обидва засідання перенесли на наступний рік.

Нагадаємо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

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