Шмигаль сподівається, що українські біженці, які поїхали після початку вторгнення до Німеччини, повернуться в Україну

Денис Шмигаль обговорив із Олафом Шольцем технічні деталі повернення українських біженців.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Берліна заявив, що обговорював з канцлером Німеччини Олафом Шольцем питання повернення на Батьківщину українців, які поїхали після початку російського вторгнення. Шмигаль повідомив журналістам, що технічні деталі повернення вже обговорювалися з урядом Німеччини, повідомляє DW.

«Ми абсолютно зацікавлені у поверненні до нашої країни всіх українців, які втекли перші дні війни. Усіх українських біженців гаряче вітають в Україні, під час або після війни, ми чекаємо на цих людей», - сказав Шмигаль.

Раніше радник президента України Олександр Камишин заявляв, що Україна на початку 2025 року планує розпочати пілотний проект із повернення українських біженців з-за кордону, який насамперед запрацює у Німеччині.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єра — міністра національної єдності.

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