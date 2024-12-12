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Ольга Стефанишина заявила о готовности обсудить размещение иностранных войск в Украине

10:53, 12 декабря 2024
Вицепремьер по евроинтеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина ответила, примет ли Киев иностранные войска.
Ольга Стефанишина заявила о готовности обсудить размещение иностранных войск в Украине
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Вицепремьер по евроинтеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина подчеркнула, что «Украина готова говорить обо всем, что работает». Как пишет Politico, такой ответ она дала на вопрос, может ли Киев принять иностранные войска, которые будут дислоцированы на ее территории.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский выразил готовность проработать предложение Президента Франции Эмманюэля Макрона о присутствии иностранных войск в Украине – но нужно четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и НАТО.

«Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии сохранности нам уже необходимы. И об этом мы говорили. И именно так я формулирую нашу мысль. Что касается приглашения в НАТО, то об этом сегодня сложно говорить с Президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, у него нет всех этих юридических прав.

Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий Президент США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с Президентом Трампом то, что сегодня, пока он еще не в Белом доме, от него не зависит» - подчеркнул Президент Украины.

Кроме того, Ольга Стефанишина в комментарии отметила, что «трудно обсуждать членство [в НАТО] в последние моменты администрации [Байдена]», но выразила надежду на следующего руководителя Белого дома.

«Лучший способ построить диалог - просто встретиться с президентом Трампом», - сказала она.

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Киев ЕС НАТО военные Дональд Трамп война иностранец Владимир Зеленский Джо Байден

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