У мужчины, избившего своего пса в Киеве, полиция изъяла животное и открыла дело

Владелец собачки применял силу к животному, агрессию по отношению к стаффордширскому терьеру зафиксировала камера.

Источник фото: полиция

В Киеве мужчина жестоко обращался со своей собакой. Агрессию по отношению к животному зафиксировала камера, а вскоре видео, на котором мужчина бьет и прижимает пса ногой к земле, обнародовали в соцсети.

В полиции начали уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой – ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса.

Следовательно, правоохранители установили личность мужчины и задержали его – им оказался 40-летний киевлянин. В полиции указывают, что он был ранее судим за наркопреступления, продолжаются следственные действия.

Пострадавшее животное, трехлетнего стаффордширского терьера, правоохранители изъяли и передали в специализированный приют.

За совершение такого уголовного преступления законодательством предусмотрено наказание – до трех лет лишения свободы с конфискацией животного.

В настоящее время пострадавшей собакой занимается зоозащитной организация «Плюшка». Предварительно врачи установили, что пес глухой, поэтому не слышал команд. На теле собаки есть покраснения.

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