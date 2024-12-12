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Голова ВС Станіслав Кравченко обговорив з Послом Італії виклики, що постали перед судовою владою в процесі євроінтеграції

11:27, 12 грудня 2024
Станіслав Кравченко зазначив, що судова система продемонструвала свою здатність ефективно функціонувати в умовах повномасштабної війни та попри всі складнощі продовжувати поступовий і впевнений рух до відповідності вимогам ЄС.
Голова ВС Станіслав Кравченко обговорив з Послом Італії виклики, що постали перед судовою владою в процесі євроінтеграції
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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні Карло Формозою. Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, ключові виклики, що постали перед судовою владою в процесі євроінтеграції.

Станіслав Кравченко зазначив, що судова система продемонструвала свою здатність ефективно функціонувати в умовах повномасштабної війни та попри всі складнощі продовжувати поступовий і впевнений рух до відповідності вимогам ЄС.

Також голова ВС поінформував про перебіг добору суддів, акцентувавши на тривалості й багатоетапності конкурсних процедур і значній нестачі кадрів у судовій системі.

Пан Посол відзначив складність і водночас важливість структурних реформ, які має впроваджувати Україна, та зауважив, що свого часу і судова влада в Італії зіштовхувалася з проблемами, подібними до тих, що зараз існують в Україні. У контексті обговорення необхідності якнайшвидшого заповнення вакансій у судах Карло Формоза сказав, що для забезпечення належної роботи судів важливу роль відіграє не лише рівень кваліфікації суддів, а і їх кількість.

Крім того, учасники зустрічі обговорили питання щодо підготовки суддів і відповідний досвід Італії.

Насамкінець голова ВС наголосив, що незалежна й ефективна судова влада є основою демократичної держави і для забезпечення її сталого розвитку необхідно вживати цілий комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення системи в цілому. У цьому аспекті дуже важливим є вивчення європейського досвіду та формування спільного бачення окремих процесів реформ і шляхів розв’язання поточних проблем.

У зустрічі також взяли участь Перший секретар Посольства Італійської Республіки в Україні Дамʼяно Ла Верде, перший заступник керівника Апарату – керівник департаменту аналітичної та правової роботи ВС Расім Бабанли і начальник відділу міжнародного співробітництва Ліна Губар.

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Верховний Суд Італія Станіслав Кравченко

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