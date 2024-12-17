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В Україні запустили Дія.Карту — на неї нараховуватимуть держвиплати

11:28, 17 грудня 2024
Єдину Дія.Картку для виплат за держпрограмами можна оформити в п’яти банках.
В Україні запустили Дія.Карту — на неї нараховуватимуть держвиплати
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Міністерство цифрової трансформації та українські банки створили «Дія.Карту», яка покликана полегшити отримання державних виплат. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

 «Замість кількох різних карток - один зручний інструмент. Згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги або інших державних виплат», - сказав він.

Наразі на картку можна отримати виплату в рамках програми «єКнига», яка передбачає виплату в розмірі 908 гривень на купівлю книжок українцям, які досягли повноліття.

Крім того, на цю картку планують перевести виплати «єПідтримки», зокрема й кошти за 2021-2023 роки. Також до кінця місяця на нову картку можна буде отримати ще одну соціальну виплату. Число державних програм із грошовими коштами для цільових виплат буде збільшуватися.

Наразі «Дія.Карту» можна оформити в «ПриватБанку», «А-банку», «Акордбанку», «Глобус банку» і mono.

«Із часом на Дія.Картці буде більше державних програм з «фарбованими» коштами для цільових виплат. Також розшириться список банків, зараз ще три на етапі під’єднання — очікуємо Банк Кредит Дніпро, Sense та Bank 3/4», - підсумував Федоров.

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