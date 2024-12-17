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В Украине запустили Дія.Карту— на нее будут начислять госвыплаты

11:28, 17 декабря 2024
Единую Дія.Карту для выплат по госпрограммам можно оформить в пяти банках.
В Украине запустили Дія.Карту— на нее будут начислять госвыплаты
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Министерство цифровой трансформации и украинские банки создали «Дія.Карту», ​​которая призвана облегчить получение государственных выплат. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Вместо нескольких разных карт – один удобный инструмент. Позже вам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат», - сказал он.

Теперь на карту можно получить выплату в рамках программы «єКнига», которая предусматривает выплату в размере 908 гривен на покупку книг украинцам, достигшим совершеннолетия.

Кроме того, на эту карту планируют перевести выплаты «єПідтримка», в том числе и средства за 2021-2023 годы. Также до конца месяца на новую карту можно будет получить еще одну социальную выплату. Число государственных программ с денежными средствами для целевых выплат будет увеличиваться.

Теперь «Дія.Карту» можно оформить в «ПриватБанке», «А-банке», «Аккордбанке», «Глобусе банка» и mono.

«Со временем на Дія.Карту будет больше государственных программ с «окрашенными» средствами для целевых выплат. Также расширится список банков, сейчас еще три на этапе подключения – ожидаем Банк Кредит Днепр, Sense и Bank 3/4», - подытожил Федоров.

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Дия

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