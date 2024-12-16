В Украине заработала программа єКнига — 18-летним гражданам дадут 908 грн на книги

Деньги можно будет потратить в течение трех месяцев со дня начисления в магазинах, которые присоединились к программе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 16 декабря в Дії заработала новая программа «єКнига».

«Все, кому исполнилось 18 лет этого года, или исполнится в последующих, смогут получить на свою карту 908 грн для приобретения книг, изданных в Украине на украинском языке», - заявил он.

Чтобы воспользоваться услугой, в приложении Дія нужно выбрать Сервисы — єКнига. Далее открыть счет в одном из банков из списка. После чего – подать заявку на выплату.

По словам Шмыгаля, деньги можно будет потратить в течение трех месяцев со дня начисления в магазинах, которые присоединились к программе.

«Если деньги не будут использованы, они вернутся на счет Украинского института книги.

Этой инициативой мы стремимся не только привлечь молодежь к чтению на родном языке, но и поддержать украинскую книгоиздательскую отрасль, производственные мощности которой пострадали от российских обстрелов», - заявил он.

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