В Україні запрацювала програма єКнига — 18-річним громадянам дадуть 908 грн на книги

Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 16 грудня у Дії запрацювала нова програма єКнига.

«Усі, кому виповнилося 18 років цього року, або виповниться в наступних, зможуть отримати на свою картку 908 грн для придбання книг, виданих в Україні українською мовою», - заявив він.

Щоб скористатися послугою, у застосунку Дія треба вибрати Сервіси — єКнига. Далі відкрити рахунок в одному з банків зі списку. Після чого — подати заявку на виплату.

За словами Шмигаля, гроші можна буде витратити протягом трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми.

«Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги.

Цією ініціативою ми прагнемо не лише заохотити молодь до читання рідною мовою, але й підтримати українську книговидавничу галузь, виробничі потужності якої постраждали від російських обстрілів», - заявив він.

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