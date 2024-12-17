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У Держпраці нагадали, які особливості надання відпусток неповнолітнім працівникам

07:36, 17 грудня 2024
При складанні графіку надання відпусток працедавець має враховувати побажання неповнолітніх працівників.
У Держпраці нагадали, які особливості надання відпусток неповнолітнім працівникам
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Державна служба з питань праці пояснила особливості надання відпусток працівникам до 18 років. 

Працівники, що не досягли повноліття, користуються правом на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день.

Додаткові пільги з надання відпусток неповнолітнім працівникам передбачені ст. 195 КЗпП України. Працівникам, що не досягли 18 років, щорічні відпустки надаються в слушний для них час. У перший рік роботи відпустка повної тривалості може бути надана за заявою працівника до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на цьому підприємстві.

У зв’язку з цим при складанні графіку надання відпусток працедавець в першочерговому порядку враховує побажання неповнолітніх працівників.

Якщо ж такий працівник прийнятий на підприємство після затвердження графіку відпусток на поточний рік, то час надання відпустки за перший робочий рік (з урахуванням побажань неповнолітнього) встановлюється доповнення графіку відпусток.

Згідно з ч. 5 ст. 80 КЗпП України і ч. 5 ст. 11 Закону про відпустки забороняється не надання щорічної відпустки неповнолітнім працівникам впродовж робочого року.

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Держпраці

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