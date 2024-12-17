У яких випадках заміна пенсійного посвідчення обов’язкова — до уваги пенсіонерів

У Пенсійному фонді України розповіли, кому з українців потрібно обов’язково замінити пенсійне посвідчення.
Так, замінити пенсійне посвідчення потрібно, якщо:
Подати заяву на заміну пенсійного посвідчення можна як особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, так і дистанційно – через вебпортал ПФУ (розділ «Про пенсійне посвідчення») або через мобільний додаток Пенсійного фонду.
При поданні заяви слід надати:
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