У яких випадках заміна пенсійного посвідчення обов’язкова — до уваги пенсіонерів

Українцям, які вийшли на заслужений відпочинок, у певних випадках потрібно замінити пенсійне посвідчення.

У Пенсійному фонді України розповіли, кому з українців потрібно обов’язково замінити пенсійне посвідчення.

Так, замінити пенсійне посвідчення потрібно, якщо:

старе посвідчення стало непридатним;

старе посвідчення втрачено;

пенсіонерам призначено інший вид пенсії;

відбулися зміни у особистих даних пенсіонера.

Подати заяву на заміну пенсійного посвідчення можна як особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, так і дистанційно – через вебпортал ПФУ (розділ «Про пенсійне посвідчення») або через мобільний додаток Пенсійного фонду.

При поданні заяви слід надати:

паспорт;

реєстраційний номер платника податків;

фото 3х2,5 см.

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