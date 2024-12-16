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Бундестаг висловив вотум недовіри канцлеру Німеччини Олафу Шольцу

17:45, 16 грудня 2024
Тепер Олаф Шольц має запропонувати президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру розпустити парламент.
Бундестаг висловив вотум недовіри канцлеру Німеччини Олафу Шольцу
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У понеділок, 16 грудня, Бундестаг висловив вотум недовіри канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, пише DW.

З-поміж 717 депутатів Бундестагу, які взяли участь у голосуванні, довіру уряду Шольца висловили лише 207 (це чисельність фракції Соціал-демократичної партії Шольца в Бундестазі), 394 – висловили недовіру, а 116 – утримались.

Таким чином, Бундестаг висловив недовіру федеральному уряду. Тепер Шольц має звернутись до президента Франка-Вальтера Штайнмаєра з проханням про розпуск парламенту.

У Штайнмаєра є 21 день на ухвалення рішення, але він уже раніше погодив дату дострокових виборів – 23 лютого 2025 року.

Нагадаємо, 11 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц направив до Бундестагу заявку на вотум довіри уряду. 

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Німеччина Олаф Шольц

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