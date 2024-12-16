Теперь Олаф Шольц должен предложить президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент.

В понедельник, 16 декабря, Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу, пишет DW.

Из 717 принявших участие в голосовании депутатов Бундестага доверие правительству Шольца выразили лишь 207 (это численность фракции Социал-демократической партии Шольца в Бундестаге), 394 – выразили недоверие, а 116 – воздержались.

Таким образом, Бундестаг выразил недоверие федеральному правительству. Теперь Шольц должен обратиться к президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой о роспуске парламента.

У Штайнмайера есть 21 день для принятия решения, но он уже раньше согласовал дату досрочных выборов – 23 февраля 2025 года.

Напомним, 11 декабря канцлер Германии Олаф Шольц направил в Бундестаг заявку на вотум доверия правительству.

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