Бил, душил, запрещал покинуть дом — в Полтавской области наказали мужчину за домашнее насилие

Тюремный срок ждет мужчину, который систематически издевался над сожительницей.

На Полтавщине арестовали мужчину за домашнее насилие над своей сожительницей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что на протяжении нескольких лет мужчина оскорблял, угрожал, запугивал и избивал свою сожительницу. А также систематически наносил ей психологическое и физическое насилие.

За домашнее насилие мужчина ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности. В мае 2023 года сожители переехали жить с Донбасса на Полтавщину. Обвиняемый запретил женщине без разрешения покидать дом и общаться с родными.

В апреле этого года во время очередного конфликта он схватил сожительницу за шею и начал душить со словами, что "сейчас поможет ей сдохнуть". После того, как злоумышленник отпустил потерпевшую, она вызвала полицию.

Свою вину мужчина не признал и отказался давать показания. Ему назначили 3 года лишения свободы.

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