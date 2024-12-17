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Бив, душив, забороняв залишити будинок — на Полтавщині покарали чоловіка за домашнє насильство

07:00, 17 грудня 2024
Тюремний строк чекає на чоловіка, який систематично знущався над співмешканкою.
Бив, душив, забороняв залишити будинок — на Полтавщині покарали чоловіка за домашнє насильство
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На Полтавщині ув’язнили чоловіка за домашнє насильство над своєю співмешканкою. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Встановлено, що упродовж кількох років чоловік ображав, погрожував, залякував та бив свою співмешканку. А також систематично завдавав їй психологічне та фізичне насильство.

За домашнє насильство чоловіка раніше вже притягували до адміністративної та кримінальної відповідальності. У травні 2023 року співмешканці переїхали жити з Донеччини на Полтавщину. Обвинувачений заборонив жінці без дозволу залишати будинок та спілкуватися з рідними.

У квітні цього року під час чергового конфлікту він схопив співмешканку за шию та почав душити зі словами, що "зараз допоможе їй здохнути". Після того, як зловмисник відпустив потерпілу, вона викликала поліцію.

Свою вину чоловік не визнав та відмовився давати свідчення. Йому призначили 3 роки позбавлення волі.

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суд вирок домашнє насильство

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