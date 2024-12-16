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На Київщині помітили дітей, які граються на тонкій кризі – у ДСНС б’ють на сполох

23:59, 16 грудня 2024
У ДСНС показали світлини, на яких зафіксували трьох дітей, які граються на тонкій кризі однієї з водойм Київщини.
На Київщині помітили дітей, які граються на тонкій кризі – у ДСНС б’ють на сполох
Джерело фото: ДСНС України / фото із соцмережі
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Тонкий лід — це не ігри, наголошують у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Під час відлиги у плюсову температуру такий лід під ногами — пастка, що може стати смертельно небезпечною.

У ДСНС показали світлини, на яких зафіксували трьох дітей, які граються на тонкій кризі однієї з водойм Київщини. Ці фото рятувальники побачили у одному з місцевих месенджер-каналів.

Під ногами дітей лід, який настільки тонкий, що лише секунда може відділити їх від трагедії.

Відтак, батьків закликають щодня нагадувати дітям, що на лід виходити взагалі не можна.

«Жодна гра не варта ризику життя. Поговоріть із малечею вже зараз, поки не стало запізно. Бережіть тих, кого любите!», - наголосили рятувальники.

Джерело фото: ДСНС України / фото із соцмережі 

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діти ДСНС Київська область

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