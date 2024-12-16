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Завищив вартість на 500 тисяч гривень — на Київщині підрядник заволодів коштами на ремонті гімназії

23:48, 16 грудня 2024
За даними прокуратури, чоловік підписав документи із завідомо неправдивими відомостями.
Завищив вартість на 500 тисяч гривень — на Київщині підрядник заволодів коштами на ремонті гімназії
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На Київщині повідомлено про підозру підряднику, який заволодів бюджетними коштами на ремонті гімназії. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час проведення поточного ремонту в освітньому закладі села Іванівка, підрядник підписав та видав документи із завідомо неправдивими відомостями про нанесення покриття з вогнезахисного матеріалу покрівлі нижчої якості, чим умисно завищив вартість витрат на понад 514 тисяч гривень.

Завершивши роботу, чоловік вніс недостовірну інформацію до актів виконаних робіт. На підставі чого, підряднику перераховано понад 514 тисяч гривень бюджетних коштів, чим спричинено збитки місцевому бюджету.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Обухівської окружної прокуратури, директору підрядної компанії, що здійснювала ремонт покрівлі гімназії, повідомлено про підозру у підробленні документів та заволодінні чужим майном (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)», — йдеться у повідомленні.

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прокуратура Київська область

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