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Завысил стоимость на 500 тысяч гривен - в Киевской области подрядчик завладел средствами на ремонте гимназии

23:48, 16 декабря 2024
По данным прокуратуры, мужчина подписал документы с заведомо ложными сведениями.
Завысил стоимость на 500 тысяч гривен - в Киевской области подрядчик завладел средствами на ремонте гимназии
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В Киевской области сообщено о подозрении подрядчику, завладевшему бюджетными средствами на ремонте гимназии. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, во время проведения текущего ремонта в образовательном учреждении села Ивановка, подрядчик подписал и выдал документы с заведомо ложными сведениями о нанесении покрытия из огнезащитного материала более низкого качества, чем умышленно завысил стоимость расходов более чем на 514 тысяч гривен.

Завершив работу, мужчина внес недостоверную информацию в акты выполненных работ. На основании чего, подрядчику перечислено более 514 тысяч гривен бюджетных средств, чем нанесен ущерб местному бюджету.

«При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Обуховской окружной прокуратуры, директору подрядной компании, осуществлявшей ремонт кровли гимназии, сообщено о подозрении в подделке документов и завладении чужим имуществом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)», — говорится в сообщении.

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прокуратура Киевская область

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