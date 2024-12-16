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На Киевщине заметили детей, играющих на тонком льду – в ГСЧС бьют тревогу

23:59, 16 декабря 2024
В ГСЧС показали фотографии, на которых зафиксировали троих детей, играющих на тонком льду одного из водоемов Киевщины.
На Киевщине заметили детей, играющих на тонком льду – в ГСЧС бьют тревогу
Источник фото: ГСЧС Украины / фото из соцсети
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Тонкий лед — это не игры, отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Во время оттепели в плюсовую температуру такой лед под ногами – ловушка, которая может стать смертельно опасной.

В ГСЧС показали фотографии, на которых зафиксировали троих детей, играющих на тонком льду одного из водоемов Киевщины. Эти фото спасатели увидели в одном из местных мессенджер-каналов.

Под ногами детей лед, который настолько тонок, что лишь секунда может отделить их от трагедии.

Поэтому родителей призывают ежедневно напоминать детям, что на лед выходить вообще нельзя.

«Ни одна игра не стоит риска жизни. Поговорите с детьми уже сейчас, пока не стало слишком поздно. Берегите тех, кого любите!», - подчеркнули спасатели.

Источник фото: ГСЧС Украины / фото из соцсети 

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дети ГСЧС Киевская область

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