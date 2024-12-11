Канцлер Германии Олаф Шольц предложил парламенту провести голосование за доверие правительству.

Канцлер Германии Олаф Шольц направил в Бундестаг заявку на вотум доверия правительству. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.



Согласно информации, Шольц подписал в своем кабинете письменный запрос о вотуме доверия в соответствии со статьей 68 Основного закона.



После этого письмо было доставлено в офис президента Бундестага.



Обсуждение вотума доверия в немецком Бундестаге запланированы на следующий понедельник, 16 декабря.

Ожидается, что Бундестаг объявит правительству недоверие, после чего канцлер обратится к президенту с просьбой о роспуске парламента, что запустит процедуру досрочных выборов, запланированных на февраль.

Как мы писали, канцлер Германии Шольц принял решение уволить министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии. После этого Линднер объявил о выходе партии из коалиции, о своей отставке и отзыве еще трех министров от партии.

На фоне этого Шольц объявил, что будет просить о вотуме доверия к немецкому правительству, из-за чего могут состояться досрочные парламентские выборы.

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