Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував парламенту провести голосування за довіру уряду.

Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц направив до Бундестагу заявку на вотум довіри уряду. Про це повідомив представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт.

Згідно з інформацією, Шольц підписав у своєму кабінеті письмовий запит про вотум довіри відповідно до статті 68 Основного закону.

Після цього листа було доставлено до офісу президента Бундестагу.

Обговорення вотуму довіри у німецькому Бундестазі заплановано наступного понеділка, 16 грудня.

Очікується, що Бундестаг оголосить уряду недовіру, після чого канцлер звернеться до президента із проханням про розпуск парламенту, що запустить процедуру дострокових виборів, запланованих на лютий 2025 року.

Як ми писали, канцлер Німеччини Шольц ухвалив рішення звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є лідером Вільної демократичної партії. Після цього Лінднер оголосив про вихід партії з коаліції, про свою відставку та відкликання ще трьох міністрів від партії.

На тлі цього Шольц оголосив, що проситиме про вотум довіри до німецького уряду, через що можуть відбутися дострокові парламентські вибори.

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