В Україні зріс попит на гібридні автомобілі

Попит на гібридні авто серед українців зріс на 5%.

У листопаді автопарк України поповнили майже 1,8 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). ​Це на 5%більше, ніж торік, пише Укравтопром.

Частка нових авто в цій кількості становила 66%, проти 59% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (194 од.) Другий результат у AUDI Q8 (82 од.) Третій за популярністю — TOYOTA Camry (72 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (47 од.). Далі йдуть TOYOTA Prius (38 од.) та KIA Niro (36 од.).

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