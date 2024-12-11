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Для ведення Реєстру кандидатів у присяжні ДСА отримає доступ до Державного реєстру виборців з персональними даними

16:03, 11 грудня 2024
Прийнятий за основу законопроект стосовно створення суду присяжних передбачає надання Державній судовій адміністрації доступу до Державного реєстру виборців та інших державних реєстрів для ведення Реєстру кандидатів у присяжні.
Для ведення Реєстру кандидатів у присяжні ДСА отримає доступ до Державного реєстру виборців з персональними даними
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Проголосовані 5 грудня в першому читанні законопроекти 3843 і 3844 про створення суду присяжних в Україні передбачають надання Державній судовій адміністрації доступу до Державного реєстру виборців та інших державних реєстрів для ведення Реєстру кандидатів у присяжні.

Відповідні зміни вносяться також до статті 26 Закону «Про Державний реєстр виборців», за яким для формування списку кандидатів у присяжні Державна судова адміністрація України та її територіальні органи мають право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, що містить персональні дані.

Законопроекти також передбачають доручення Державній судовій адміністрації та її територіальним органам сформувати перелік кандидатів у присяжні не пізніше дня набрання чинності цим законом. Втім, слід нагадати, що законопроекти були внесені ще в липні 2020 року. Отже, до другого читання вони можуть зазнати значних змін.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», обирати кандидатів в присяжні буде автоматизована система з реєстру, сформованого на базі Державного реєстру виборців. Склад Лави присяжних буде формуватися на основі випадкового автоматизованого відбору кандидатів у присяжні із числа громадян, які постійно проживають у відповідному «суддівському окрузі». Відмовитися від такої честі можна буде лише за окремо визначених в законі обставин, наприклад, декретна відпустка чи догляд за дитиною.

Присяжним пропонують платити, виходячи з посадового окладу судді першої інстанції (63 тисячі грн на місяць), втім, з урахуванням подобового фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному ДСА.

У разі ігнорування обов’язку бути присяжним будуть накладатися штрафи, у тому числі і на роботодавця, який не виявляє бажання відпускати свого працівника до суду.

Неприбуття або несвоєчасне прибуття для участі в доборі складу Лави присяжних чи в судове засідання без поважних причин буде вважатися неповагою до суду і призведе до штрафу.

Порядок функціонування системи випадкового (сліпого) автоматизованого відбору кандидатів у присяжні для їх виклику в судове засідання встановить ДСА.

Роботодавець зобов’язаний буде вивільнити кандидата в присяжні і присяжного від роботи.

Крім того, посадові особи та керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані будуть за запитом ТУ ДСА надати необхідну інформацію для складання списків кандидатів у присяжні.

За ненадання, відмову в наданні, надання неповної або спотвореної інформації, а також надання інформації поза встановленими строками, посадові особи і керівники підприємств, установ та організацій будуть нести відповідальність.

«Здійснення правосуддя громадянином України, якого обрано як присяжного, є не лише правом, а й конституційним та громадянським обов’язком» - записали автори у проекті.

Автор: Наталя Мамченко

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Для ведення Реєстру кандидатів у присяжні ДСА отримає доступ до Державного реєстру виборців з персональними даними

Прийнятий за основу законопроект стосовно створення суду присяжних передбачає надання Державній судовій адміністрації доступу до Державного реєстру виборців та інших державних реєстрів для ведення Реєстру кандидатів у присяжні.

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