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Для ведения Реестра кандидатов в присяжные ГСА получит доступ к Государственному реестру избирателей с персональными данными

16:03, 11 декабря 2024
Принятый за основу законопроект о создании суда присяжных предусматривает предоставление Государственной судебной администрации доступа к Государственному реестру избирателей и другим государственным реестрам для ведения Реестра кандидатов в присяжные.
Для ведения Реестра кандидатов в присяжные ГСА получит доступ к Государственному реестру избирателей с персональными данными
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Проголосованные 5 декабря в первом чтении законопроекты 3843 и 3844 о создании суда присяжных в Украине предусматривают предоставление Государственной судебной администрации доступа к Государственному реестру избирателей и другим государственным реестрам для ведения Реестра кандидатов в присяжные.

Соответствующие изменения вносятся также в статью 26 Закона «О Государственном реестре избирателей», согласно которому для формирования списка кандидатов в присяжные Государственная судебная администрация Украины и ее территориальные органы имеют право получать из Реестра информацию об избирателях, содержащую персональные данные.

Законопроекты также предусматривают поручение Государственной судебной администрации и ее территориальным органам сформировать перечень кандидатов в присяжные не позднее дня вступления в силу этого закона. Впрочем, следует напомнить, что законопроекты были внесены еще в июле 2020 года. Следовательно, ко второму чтению они могут претерпеть значительные изменения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», выбирать кандидатов в присяжные будет автоматизированная система из реестра, сформированного на базе Государственного реестра избирателей. Состав Скамьи присяжных будет формироваться на основе случайного автоматизированного отбора кандидатов в присяжные из числа граждан, постоянно проживающих в соответствующем «судейском округе». Отказаться от такой чести можно будет только при определенных в законе обстоятельствах, например, декретный отпуск или уход за ребенком.

Присяжным предлагают платить, исходя из должностного оклада судьи первой инстанции (63 тысяч грн в месяц), впрочем, с учетом посуточного фактически отработанного времени в порядке, определенном ГСА.

В случае игнорирования обязанности быть присяжным будут налагаться штрафы, в том числе и на работодателя, не желающего отпускать своего работника в суд.

Неприбытие или несвоевременное прибытие для участия в отборе состава скамьи присяжных или в судебное заседание без уважительных причин будет считаться неуважением к суду и приведет к штрафу.

Порядок функционирования системы случайного (слепого) автоматизированного отбора кандидатов в присяжные для их вызова в судебное заседание установит ГСА.

Работодатель обязан будет уволить кандидата в присяжные и присяжного от работы.

Кроме того, должностные лица и руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны будут по запросу ТУ ГСА предоставить необходимую информацию для составления списков кандидатов в присяжные.

За непредоставление, отказ в предоставлении, предоставлении неполной или искаженной информации, а также предоставление информации вне установленных сроков, должностные лица и руководители предприятий, учреждений и организаций будут нести ответственность.

«Совершение правосудия гражданином Украины, избранного в качестве присяжного, является не только правом, но и конституционной и гражданской обязанностью» - записали авторы в проекте.

Автор: Наталя Мамченко

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Для ведения Реестра кандидатов в присяжные ГСА получит доступ к Государственному реестру избирателей с персональными данными

Принятый за основу законопроект о создании суда присяжных предусматривает предоставление Государственной судебной администрации доступа к Государственному реестру избирателей и другим государственным реестрам для ведения Реестра кандидатов в присяжные.

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