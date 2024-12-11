В Киевской области перед судом предстала женщина, которая убила мужчину

Конфликт между мужчиной и женщиной закончился убийством.

В Киевской области суд признал 31-летнюю жительницу города Белая Церковь виновной в умышленном убийстве и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, в октябре 2023 года в городе Белая Церковь между мужчиной и женщиной по месту жительства возник конфликт, в ходе которого осужденная нанесла своему сожителю один удар в область грудной клетки.

От полученных травм потерпевший скончался с поличным.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области правоохранители задержали и сообщили о подозрении жителю города Смелы по факту убийства ребенка.

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